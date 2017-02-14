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У Порошенка прокоментували заяву Трампа по Криму

Росія повинна повернути Крим Україні - на Банковій вітають позицію президента США Дональда Трампа
В Адміністрації президента України позитивно оцінили заяву Білого дому про те, що Росія повинна повернути Крим Україні.
У Порошенка прокоментували заяву Трампа по Криму Фото: rian.com.ua

Про це повідомив прес-секретар президента України Святослав Цеголко в Twitter.

"Хороша заява представника Білого Дому. Росія повинна повернути Крим Україні", - написав він

Нагадаємо, раніше 14 лютого президент США Дональд Трамп вперше заявив, що Росія повинна повернути Крим Україні.

Також у Вашингтоні заявили про "жорстку" позицію по відношенню до РФ. Крім того, американський президент також поклав відповідальність за деескалацію в Україні на Росію. Раніше президент Трамп висловлювався про дружбу з Росією та її роль в антиіділівській коаліції.

Раніше міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Москва вже співпрацює з адміністрацією Трампа та взаємодія буде більш інтенсивною згодом - зокрема, відбудеться обговорення ситуації на сході України.

Раніше Трамп заявив, що в реальній ситуації, яка склалася на Сході України, йому ще належить розібратися.

 

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