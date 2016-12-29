У Порошенка кажуть, що за законом "1+1" повинен показати кінцевого бенефіціара
"Нацрада з питань телебачення радіомовлення є незалежним органом і ніхто, в тому числі і в Адміністрації Президента не втручається в її діяльність, як в питаннях видачі ліцензій, так і їх позбавлення", - сказано у відповіді Адміністрації Президента, повідомляє "Українська правда".
"Керівництво Нацради зробило сьогодні публічну заяву про те, що рішення про продовження ліцензії каналу "1+1" ухвалене ще 15 грудня. Сподіваємось, що Нацрада та менеджемент каналу в стислі терміни і без недоречної тут політизації здійснять технічну процедуру обміну всіма належними документами. В тому числі і тими, які задовольняють вимоги закону щодо кінцевих бенефіціарів. Закон є закон", - зазначили в АП.
В адміністрації нагадали, що президент Петро Порошенко "завжди був, є і буде гарантом свободи слова, і він завжди на боці журналістів".
"Немає жодних сумнівів, що роботі каналу нічого не загрожує, і він продовжить радувати глядачів якісним телевізійним продуктом", - також додали в АП.
Нагадаємо, телеканал 1+1 заявляє, що 29 грудня закінчується термін ліцензії на мовлення каналу, а Нацрада її не продовжує. При цьому стверджується, що Адміністрація президента намагається передати контроль над каналом в інші руки.
Натомість керівництво телеканалу "1+1" припускає, що ситуація з тим, що Нацрада не видає їм ліцензію на мовлення пов'язана з позицією Адміністрації президента, якій "невигідно мати непідконтрольний медіа-ресурс".
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