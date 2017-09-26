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У Порошенка відкинули звинувачення щодо продажу зброї Україною

В АП нагадали, що Україна є важливим та відповідальним партнером на ринку озброєнь
Заступник глави адміністрації президента України Костянтин Єлісєєв заявляє, що останні звинувачення про продаж Україною зброї пов'язані з конкуренцією на ринку.
У Порошенка відкинули звинувачення щодо продажу зброї Україною Фото: АР

"Це питання пов'язане з певною конкуренцією на ринку озброєнь. Для нас важливо, щоб ця військова співпраця йшла в руслі резолюцій Ради безпеки ООН і відповідала міжнародним стандартам. Якщо це так, то я не бачу ніяких сенсацій", - сказав він в коментарі "Радіо Свобода".

Єлісєєв зазначив, що Україна є важливим та відповідальним партнером на ринку озброєнь.

"У нас є потужна система державно-експортного контролю. До речі, свого часу вона була створена з допомогою американської сторони. Були звинувачення і про нібито причетність України до розробки певних видів озброєння для Північної Кореї. Все це інсинуації, які через кілька днів всі забудуть", - додав він.

Нагадаємо, 25 вересня Amnesty International заявила, що держкомпанія "Укрінмаш" нібито причетна до постачань зброї до південного Судану, що суперечить договору про торгівлю зброєю. У держкомпанії цю інформацію заперечують.

Крім того, журналісти міжнародного Проекту з розслідування корупції та організованої злочинності (OCCRP) стверджують, що Україна стала посередником у тіньових постачаннях зброї з країн Євросоюзу в Африку і Близький Схід, допомагаючи обходити введену ЄС заборону на такі поставки.

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26 09 2017 20:38
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