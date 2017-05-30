У Порошенка відповіли на заяву Путіна про "руську" Анну Ярославну
"Мої дорогі французькі друзі, президент Росії Путін намагався ввести вас в оману сьогодні - Анна Київська, королева Франції, з Києва, не з Москви (на той час Москва навіть не існувала)", - написав Шимків на своїй сторінці у Facebook.
Шимків також додав, що саме українська громада у Франції шанує пам'ять Анни в Санлісі, де вона заснувала монастир
"До речі, знамените Реймське Євангеліє, яке використовувалося під час коронацій французьких королів, спочатку було власною книгою Анни з відомої бібліотеки Ярослава Мудрого, її батька - великого князя Київського", - зазначив він.
Шимків додав, що потрібно звернути увагу на знак Ярослава Мудрого.
"Вам потрібні ще інші докази походження Анни Київської?", - підкреслив він.
Нагадаємо, 29 травня, в ході виступу у Франції президент РФ Володимир Путін назвав Анну Ярославну "руською" і заявив, що французько-російські відносини почалися з її шлюбу з Генріхом I в 1051 році.
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