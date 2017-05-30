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У Порошенка відповіли на заяву Путіна про "руську" Анну Ярославну

В АП кажуть, що Путін намагався ввести всіх в оману
Заступник глави Адміністрації Президента Дмитро Шимків заявив, що президент РФ Володимир Путін "намагався ввести в оману", назвавши Анну Ярославну руською.
У Порошенка відповіли на заяву Путіна про "руську" Анну Ярославну Дмитро Шимків. Фото: institute.gorshenin.ua

"Мої дорогі французькі друзі, президент Росії Путін намагався ввести вас в оману сьогодні - Анна Київська, королева Франції, з Києва, не з Москви (на той час Москва навіть не існувала)", - написав Шимків на своїй сторінці у Facebook.

Шимків також додав, що саме українська громада у Франції шанує пам'ять Анни в Санлісі, де вона заснувала монастир

"До речі, знамените Реймське Євангеліє, яке використовувалося під час коронацій французьких королів, спочатку було власною книгою Анни з відомої бібліотеки Ярослава Мудрого, її батька - великого князя Київського", - зазначив він.

Шимків додав, що потрібно звернути увагу на знак Ярослава Мудрого.

"Вам потрібні ще інші докази походження Анни Київської?", - підкреслив він.

Нагадаємо, 29 травня, в ході виступу у Франції президент РФ Володимир Путін назвав Анну Ярославну "руською" і заявив, що французько-російські відносини почалися з її шлюбу з Генріхом I в 1051 році.

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30 05 2017 08:40
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