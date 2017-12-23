У Порошенка визначилися з кандидатами до Конституційного суду Першим вказано Сергія Головатого

Конкурсна комісія визначилася з претендентами на посаду судді Конституційного Суду України за квотою президента України.

Петро Порошенко. Фото: president.gov.ua

Як повідомили у прес-службі глави держави 23 грудня, комісія вирішила рекомендувати на посаду судді Конституційного Суду України шістьох осіб. У пріорітетності вказано прізвища кандидатів "за результатами вивчення документів та відомостей, наданих кандидатами, результатами спецперевірки і співбесіди". Зокрема, першим зазначено Сергія Головатого. Також у списку Василь Лемак, Анжеліка Крусян, Павло Любченко, Сергій Чехович та Оксана Грищук. Нагадаємо, в листопаді з'їзд суддів обрав суддею Конституційного суду за своєю квотою голову Апеляційного суду Запорізької області Віктора Городовенка.

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