CУСПІЛЬСТВО НОВИНИКонкурсна комісія визначилася з претендентами на посаду судді Конституційного Суду України за квотою президента України.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Порошенка визначилися з кандидатами до Конституційного суду
Першим вказано Сергія Головатого
Петро Порошенко. Фото: president.gov.ua
Як повідомили у прес-службі глави держави 23 грудня, комісія вирішила рекомендувати на посаду судді Конституційного Суду України шістьох осіб.
У пріорітетності вказано прізвища кандидатів "за результатами вивчення документів та відомостей, наданих кандидатами, результатами спецперевірки і співбесіди". Зокрема, першим зазначено Сергія Головатого. Також у списку Василь Лемак, Анжеліка Крусян, Павло Любченко, Сергій Чехович та Оксана Грищук.
Нагадаємо, в листопаді з'їзд суддів обрав суддею Конституційного суду за своєю квотою голову Апеляційного суду Запорізької області Віктора Городовенка.
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23 12 2017 18:20 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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