У Порошенка заперечують оплату за організацію зустрічі з Трампом

В Адміністрації президента України заперечують інформацію про те, що посередники Петра Порошенка заплатили щонайменше 400 тисяч доларів адвокату Дональда Трампа для організації першої зустрічі двох президентів у 2017 році.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі АП.

"Відверта брехня, наклеп і фейк. Саме так ми оцінюємо дезінформацію про те, що нібито зустріч президентів України і США була організована за гроші. Українсько-американський саміт у червні 2017 року був організований винятково офіційними дипломатичними каналами, зокрема посольством України у США", – йдеться в повідомленні.

"Вважаємо, що поширена відверта дезінформація є частиною фейкової кампанії з дискредитації українсько-американських відносин, а також персональною атакою на президентів України та США. Оскільки у процесі підготовки даного матеріалу було проігноровано коментар про недостовірність цієї інформації, ми вимагаємо його спростування. В разі, якщо це не відбудеться, залишаємо за собою право подати позов до суду", – наголосили в АП.

Нагадаємо, британська тетерадіокомпанія BBC повідомила із посиланням на власні джерела, що особистий адвокат Дональда Трампа Майкл Коен отримав секретний платіж у розмірі 400 або 600 тис. доларів за організацію першої зустрічі між Петром Порошенком та Дональдом Трампом у червні минулого року.