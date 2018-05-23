У Порошенка заперечують оплату за організацію зустрічі з Трампом
Про це УНІАН повідомили у прес-службі АП.
"Відверта брехня, наклеп і фейк. Саме так ми оцінюємо дезінформацію про те, що нібито зустріч президентів України і США була організована за гроші. Українсько-американський саміт у червні 2017 року був організований винятково офіційними дипломатичними каналами, зокрема посольством України у США", – йдеться в повідомленні.
"Вважаємо, що поширена відверта дезінформація є частиною фейкової кампанії з дискредитації українсько-американських відносин, а також персональною атакою на президентів України та США. Оскільки у процесі підготовки даного матеріалу було проігноровано коментар про недостовірність цієї інформації, ми вимагаємо його спростування. В разі, якщо це не відбудеться, залишаємо за собою право подати позов до суду", – наголосили в АП.
Нагадаємо, британська тетерадіокомпанія BBC повідомила із посиланням на власні джерела, що особистий адвокат Дональда Трампа Майкл Коен отримав секретний платіж у розмірі 400 або 600 тис. доларів за організацію першої зустрічі між Петром Порошенком та Дональдом Трампом у червні минулого року.
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