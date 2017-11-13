У Порошенка запропонували припинити пасажирські перевезення з Росією
"Перш за все ми повинні рухатися до припинення організованого пасажирського транспортного сполучення з РФ", - заявляє Бабин у своїй колонці в Дзеркалі тижня.
За його словами, всі "професійні патріоти" іноді щось висловлюють проти торгівлі з агресором, яка часто є вимушеним злом через специфіку світового розподілу ресурсів.
"У той же час ці "професійні патріоти", до речі, як і т.зв. "патріотична опозиція", ні слова не говорять про десяток щоденних (!) поїздів Укрзалізниці в Москву з усіх регіонів, від Львова до Херсона", - додає поспред президента.
На його думку, на сьогоднішній день єдиним фактором, який утримує владу "від цього вимушеного, хворобливого, але необхідного кроку", є очікуване широке громадське обурення від такої заборони.
Зазначимо, російська залізниця (РЗ) запустили вантажні поїзди на регулярній основі в обхід території України.
Нагадаємо, 7 серпня Росія запустила залізничну ділянку Журавка-Міллерово між Воронезькою та Ростовською областями, побудовану в обхід України.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Трагедія в Харкові: з'явилося відео моменту ДТП
- ФОТО У Великобританії зафіксували червоний місяць та сонце через потужний ураган, - ФОТОрепортаж
- ФОТО ІТ Аrena 2017: Штучний Інтелект і Big Data - Яким Буде Наше Майбутнє?
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа