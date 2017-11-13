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У Порошенка запропонували припинити пасажирські перевезення з Росією

Представник президента запропонував заборонити пасажирські перевезення з РФ
Постійний представник президента в анексованому Росією Криму Борис Бабін виступив за припинення пасажирських перевезень з Росії.
У Порошенка запропонували припинити пасажирські перевезення з Росією Фото: biz.nv.ua

"Перш за все ми повинні рухатися до припинення організованого пасажирського транспортного сполучення з РФ", - заявляє Бабин у своїй колонці в Дзеркалі тижня.

За його словами, всі "професійні патріоти" іноді щось висловлюють проти торгівлі з агресором, яка часто є вимушеним злом через специфіку світового розподілу ресурсів.

"У той же час ці "професійні патріоти", до речі, як і т.зв. "патріотична опозиція", ні слова не говорять про десяток щоденних (!) поїздів Укрзалізниці в Москву з усіх регіонів, від Львова до Херсона", - додає поспред президента.

На його думку, на сьогоднішній день єдиним фактором, який утримує владу "від цього вимушеного, хворобливого, але необхідного кроку", є очікуване широке громадське обурення від такої заборони.

Зазначимо, російська залізниця (РЗ) запустили вантажні поїзди на регулярній основі в обхід території України.

Нагадаємо, 7 серпня Росія запустила залізничну ділянку Журавка-Міллерово між Воронезькою та Ростовською областями, побудовану в обхід України.

 

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13 11 2017 09:36
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