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У Порошенка заявляють, що вчасно відповіли Саакашвілі щодо громадянства

За даними "Укрпошти", рекомендований лист був вручений політику 2 жовтня
Відповідь Адміністрація президента відповіла на запит Міхеїла Саакашвілі від 19 вересня щодо надання документів про позбавлення його громадянства України була надана 29 вересня.
У Порошенка заявляють, що вчасно відповіли Саакашвілі щодо громадянства Фото: rian.com.ua

Про це повідомляє "Укрінформ".

За даними "Укрпошти", рекомендований лист був вручений політику 2 жовтня.

“Саакашвілі звернувся із запитом до АПУ 19 вересня 2017 року, відповідь на який було надіслано 29 вересня 2017 року рекомендованим листом із повідомленням (номер відправлення 0100154008076). Згадане відправлення, відповідно до повідомлення "Укрпошти", було вручено 2 жовтня 2017 року”, - зазначили в АПУ.

На Банковій наголосили, що інформація, поширена Саакашвілі у ЗМІ, “не відповідає дійсності”.

Перед цим екс-голова Одеської ОДА Міхеїл Саакашвілі заявив, що “нарешті” він отримав від АПУ документи щодо позбавлення його громадянства, необхідні для оскарження відповідного рішення у суді.

Нагадаємо, Державна міграційна служба відмовилася надавати екс-голові Одеської ОДА Михеїлу Саакашвілі політичний притулок в Україні.

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25 10 2017 22:16
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