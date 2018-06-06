У портах Криму протягом травня зафіксували 16 суден-порушників - МінТОТ
Окрім того, на рейді в акваторіях портів Севастополя, Феодосії, Керчі та Ялти, що використовуються для стоянки, зафіксовано 15 суден - під прапорами Російської Федерації, Панами, Коморських островів та Островів Кука, - повідомила прес-служба Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб (МінТОТ).
У МінТОТ нагадали, що морські порти в АРК закриті розпорядженням Кабінету міністрів та наказом Міністерства інфраструктури.
"Заходження суден під іноземними прапорами до закритих морських портів та терміналів, розташованих на території АР Крим та м. Севастополь, є порушенням норм міжнародного права як дії, що підривають суверенітет України, а також порушенням законодавства України, і тягне за собою відповідальність судновласників, операторів та капітанів суден, зокрема, кримінальну", - наголосили у міністерстві.
У відомстві зауважили, що статистика надається по суднах, на яких працює автоматична система ідентифікації AIS (Automatic Identification System).
Як повідомляв iPress.ua, у четвер, 10 травня, в Азовському морі зникли двоє рибалок.
У відомстві заявили, що увечері 11 травня пошуки припинилися у зв’язку з тим, що до чергової частини поліції в Бердянську зателефонувала дружина одного із зниклих рибалок. Вона повідомила, що отримала дзвінок від прикордонної служби Росії про затримання її чоловіка та його товариша, і що вони перебувають у місті Єйськ Краснодарського краю Росії. У поліції наразі не коментували інформацію.
Пізніше рятувальники заявили, що у воді на місці пошуку знайшли тіло чоловіка у спорядженні рибалки. За словами ДСНС, воно було у воді впродовж довгого часу. Особу чоловіка встановлюють.
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