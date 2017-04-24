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У порту Одеси вилучили рекордну партію амфетаміну

180 кг психотропів сховали в взуття
Співробітники Служби безпеки України спільно з митниками вилучили в Одесі рекордну партію контрабандного амфетаміну.
У порту Одеси вилучили рекордну партію амфетаміну Фото: npu.gov.ua

"Правоохоронці встановили, що наркоділки відправили в Одеський морський порт контейнер нібито з вантажем взуття з однієї з країн Середземномор'я. Серед товару, який призначався для київської фірми, було приховано сто вісімдесят кілограмів психотропів, відомих під назвою "каптогон". За інформацією спецслужби, Україна використовувалася як транзитна країна для доставки наркотиків замовникам в одну з держав Близького Сходу. Вартість вилучених наркотиків за цінами "чорного ринку" становить шість мільйонів доларів США", - повідомляється на сайті СБУ.

Оперативники спецслужби затримали трьох злочинців під час отримання вантажу.

Двом з наркоділків, громадянам іншої країни, повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 305 (контрабанда наркотиків в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, на кордоні з Польщею співробітники Держприкордонслужби припинили ввезення великої кількості таблеток Subutex з вмістом опіатів. Ввезти таблетки в Україну, намагалися громадяни України, які ховали їх, зокрема, під водійським сидінням.

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24 04 2017 20:53
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