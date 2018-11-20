У Португалії автодорога обвалилася в кар'єр: двоє загиблих, ще четверо зниклих
Територія, між містами Борба і Віла-Вісоза, приблизно в 200 км на схід від Лісабона, славиться своїм мармуровим і гранітним виробництвом, а дорога проходить через різні глибокі кар'єри, деякі з них покинуті.
За попередніми даними, близько 15:45 за місцевим часом екскаватор і два легких транспортних засоби впали в кар'єр з висоти 50 метрів з людьми всередині, і пропали під тоннами бруду і води, повідомляє Publico.
Фото: publico.pt
Представник служби порятунку заявив, що операції з надання допомоги "надзвичайно трудомісткі і дуже складні", і "вимагають багато терпіння і уваги". Пошукова операція тривала до ночі понеділка і продовжується сьогодні вранці.
Нагадаємо, в італійському місті Генуя обвалилася частина мосту Моранді довжиною близько 100 метрів. За попередніми даними, впала секція, яка проходила над залізничними рейками та річкою Польчевера.
Траса А10, на якій знаходиться міст, перекрита. Міст Моранді збудований у 1960-х роках на захід від центру Генуї. Його довжина становить 1182 метра, висота – 90 метрів.
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