У Португалії екс-прем'єру інкримінують 31 справу

Генеральна прокуратура Португалії в середу офіційно висунула звинувачення у корупції, відмиванні грошей та інших злочинах колишньому прем'єр-міністру Жозе Сократешу.

Прокуратура загалом висунула звинувачення проти 28 підсудних, серед яких 19 осіб та 9 компаній, включаючи банкірів, бізнесменів та колишнього міністра.

Прокуратура звинувачує екс-прем'єра у 31 злочині: три пов’язані з корупцією, 16 – з відмиванням грошей, 9 – з фальсифікацією документів та три кваліфіковано як податкове шахрайство.

Прокурори стверджують, що Сократеш накопичив у Швейцарії 24 мільйони євро, незаконно отриманих від кількох компаній.

Сократеш раніше неодноразово заперечував свою причетність до злочинів і заявляв, що звинувачення мають політичну мотивацію. Він був прем'єр-міністром Португалії з 2005 по 2011 рік.

Як повідомляв iPress.ua, опозиції в парламенті Бразилії не вдалося притягнути до відповідальності президента країни Мішела Темера в зв'язку зі звинуваченнями в корупції.