У Португалії екс-прем'єру інкримінують 31 справу
Прокуратура загалом висунула звинувачення проти 28 підсудних, серед яких 19 осіб та 9 компаній, включаючи банкірів, бізнесменів та колишнього міністра.
Прокуратура звинувачує екс-прем'єра у 31 злочині: три пов’язані з корупцією, 16 – з відмиванням грошей, 9 – з фальсифікацією документів та три кваліфіковано як податкове шахрайство.
Прокурори стверджують, що Сократеш накопичив у Швейцарії 24 мільйони євро, незаконно отриманих від кількох компаній.
Сократеш раніше неодноразово заперечував свою причетність до злочинів і заявляв, що звинувачення мають політичну мотивацію. Він був прем'єр-міністром Португалії з 2005 по 2011 рік.
Як повідомляв iPress.ua, опозиції в парламенті Бразилії не вдалося притягнути до відповідальності президента країни Мішела Темера в зв'язку зі звинуваченнями в корупції.
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