CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЧерез аварійну посадку невеликого літака на пляжі у Португалії загинули чоловік і дитина.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Португалії на пляжі через аварійну посадку літака загинули двоє людей
Літак же з двома особами на борту лишився неушкодженим
Фото: twitter.com/omalestafeito
Інцидент стався в районі Кошта да Капаріка, на південний захід від Ліссабона, повідомляє BBC.
56-річний чоловік і 8-річна дівчинка були заскочені зненацька і не змогли втекти під час аварійної посадки літака. Літак же з двома особами на борту лишився неушкодженим.
Очевидець розповів, що бачив, як над пляжем на низькій висоті летить невеликий літак, однак не думав, що сталося щось надзвичайне, доки не побачив, як розбігаються інші відпочивальники.
Причини аварійної посадки літака поки невідомі.
Нагадаємо, що чотири людини загинули під час падіння легкомоторного літака на шосе на півночі американського штату Юта.
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03 08 2017 10:17 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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