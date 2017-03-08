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У Португалії на пляжі через аварійну посадку літака загинули двоє людей

Літак же з двома особами на борту лишився неушкодженим
Через аварійну посадку невеликого літака на пляжі у Португалії загинули чоловік і дитина.
У Португалії на пляжі через аварійну посадку літака загинули двоє людей Фото: twitter.com/omalestafeito

Інцидент стався в районі Кошта да Капаріка, на південний захід від Ліссабона, повідомляє BBC.

56-річний чоловік і 8-річна дівчинка були заскочені зненацька і не змогли втекти під час аварійної посадки літака. Літак же з двома особами на борту лишився неушкодженим.

Очевидець розповів, що бачив, як над пляжем на низькій висоті летить невеликий літак, однак не думав, що сталося щось надзвичайне, доки не побачив, як розбігаються інші відпочивальники.

Причини аварійної посадки літака поки невідомі.

Нагадаємо, що чотири людини загинули під час падіння легкомоторного літака на шосе на півночі американського штату Юта.

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03 08 2017 10:17
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