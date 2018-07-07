CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПарламент Португалії переважною більшістю проголосував проти законопроекту про заборону кориди, яка є традиційною літньою подією в країні.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Португалії відмовилися забороняти кориду
На відміну від Іспанії, бики в Португалії не гинуть на арені, але після виступу їх вбивають
Фото: PAP
Законопроект про заборону кориди отримав всього 31 голос в 230-місному парламенті.
Депутат Андре Сілва, законодавець з прав тварин, який подав законопроект, каже, що корида - це катування, повідомляє The Associated Press.
Прихильники ж кориди наполягають на тому, що вони мають конституційне право на культурні розваги та кажуть, що корида і має довгу історію в Португалії.
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07 07 2018 12:21 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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