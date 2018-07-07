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У Португалії відмовилися забороняти кориду

На відміну від Іспанії, бики в Португалії не гинуть на арені, але після виступу їх вбивають
Парламент Португалії переважною більшістю проголосував проти законопроекту про заборону кориди, яка є традиційною літньою подією в країні.
У Португалії відмовилися забороняти кориду Фото: PAP

Законопроект про заборону кориди отримав всього 31 голос в 230-місному парламенті.

Депутат Андре Сілва, законодавець з прав тварин, який подав законопроект, каже, що корида - це катування, повідомляє The Associated Press.

Прихильники ж кориди наполягають на тому, що вони мають конституційне право на культурні розваги та кажуть, що корида і має довгу історію в Португалії.

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07 07 2018 12:21
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