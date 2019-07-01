У португальському селі дітям дозволяють палити цигарки на Богоявлення
На свято Богоявлення (Епіфанії) дітям у португальському селі Вале-де-Салгейро дозволяють палити цигарки. Цього року в ніч на неділю, 6 січня, батьки традиційно прийшли зі своїми дітьми на головну площу села, аби відсвяткувати Богоявлення й дотриматися суперечливого звичаю спільного паління, інформує Deutsche Welle.
"Просто це традиція, яка завжди тут була", - цитує інформагенція AFP мешканку села Ізабель Ерменежільдо.
З нагоди свята вона дозволила спробувати цигарку своїй 10-річній доньці. Жінка розповіла, що сама вперше спробувала палити у 5-річному віці. "Я щороку палю п'ятого й шостого січня, але в решту днів року - ніколи", - розповіла жінка.
Сільський голова Карлуш Кадавеш не зміг достеменно пояснити, як у селі з'явився цей звичай. "Але наш 101-річний мешканець розповідає, що так було й тоді, коли він сам був дитиною", - зазначив Кадавеш. За його словами, ймовірне пояснення традиції - символічна "ініціація" дітей, які незабаром стануть дорослими.
Журналіст Жозе Ріберінья, автор книжки про звичай спільного паління батьків і дітей, теж називає це ритуалом ініціації.
Місцеві медіа в Португалії близько 15 років висвітлюють цей звичай із Вале-де-Салгейро критично, підкреслюючи шкоду від паління для дитячого здоров'я. А цього року представники органів влади намагалися на місці переконати дітей, що долучатися до цього звичаю не варто. Утім, марно.
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