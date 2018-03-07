У порятунку дітей з печер у Таїланді бере участь українець, – ФОТО

Дайвер з України Всеволод Коробов бере участь у рятувальній операції в Таїланді, де 12 дітей і їхній тренер провели в затопленій печері дев'ять днів, поки до них не дісталися рятувальники.

Всеволод Коробов, який працює інструктором з дайвінгу в тайському місті Пхукет, пройшов найскладнішу трикілометрову ділянку в затопленій печері, пише ВВС.

"Група інструкторів, зокрема, двоє людей з України – я та мій друг Максим, прилетіла минулої п'ятниці як волонтери. Нашим завданням було навчити тайських морських котиків пірнати у таких складних печерах, оскільки з'ясувалося, що в них немає досвіду такого занурення. Ми допомагали їм у цьому. Побачивши, що від нас буде користь, тайські військові включили нас в команду підтримки. Ми проходили найскладнішу трикілометрову ділянку у затопленій печері, допомагали нести обладнання, прокладали мотузки для дайверів", – розповів Коробов.

За його словами, після того, як британські дайвери вчора знайшли дітей, вночі до них вирушили два армійських медики, привезли продукти, доставили медикаменти, один з морських котиків залишився з ними.

"Треба віддати належне тренеру, який їх організував, згуртував в колектив і допоміг вижити. Тому що перебувати дев'ять днів в таких умовах, без їжі ... У них звичайно було трохи їжі з собою, була вода, але зовсім небагато", – зазначив дайвер.

Початковою метою дітей був teambuilding, потрібно було дійти до місця під назвою "пляж Паттайя", написати на стіні свої імена і повернутися назад. Це близько 5,5 км, і для цього достатньо трьох годин в одну та іншу сторону. Але почався настільки сильний дощ, що дітям відрізало шлях до виходу. Вони піднялися в те місце, яке не затоплюється, щоб перечекати дощ або дочекатися допомоги.

Зараз тайці працюють в кількох напрямах, аби врятувати дітей. Обговорюється варіант навчити їх пірнати. Якщо не посиляться дощі, туди відправлять інструкторів, які будуть навчати хлопців. Вони можуть залишити печеру з маскою для пірнання та регулятором. Виводити їх зможуть по одному – одна дитина плюс рятувальник, або одна дитина плюс два рятувальники.

Тайці також намагаються пробурити альтернативні проходи до сухої кімнати, де перебувають діти. На гору закидають рейнджерів і рятувальників, вони обстежують кожну щілину. Туди закинули вертольотами бульдозери, розчистили майданчик, завезли бурові апарати.

Аби забезпечити дітей харчами, рятувальники зверху за течією через всі доступні тріщини, якісь підводні річки закидають плавучі пакети, в яких знаходяться енергетичні гелі, глюкоза, різні харчові продукти.

Паралельно тайці відкачують воду. Розуміючи, що цього недостатньо, рятувальники спробували відвести воду з розташованого поруч водоспаду, щоб вона не потрапляла в печеру. Вони почали осушувати джерела й озера внизу, трохи нижче цієї печери, аби воді з печери було куди йти. Біля печери зараз велика кількість техніки, яка постійно працює.

"Найгірший варіант зараз – через сильні дощі діти залишатимуться там кілька місяців. Сьогодні вранці почався дощ і якщо їх максимально швидко звідти не вивести, то доведеться на найближчі 4-5 місяців забути про варіант евакуації водними шляхами. В такому випадку в печеру відправлять морських котиків-медиків, які постійно перебуватимуть з дітьми. Рятувальники будуть далі бурити гору і намагатимуться знайти альтернативний вихід. Мікровибухи тайці бояться використовувати, щоб не обвалилась порода", – зазначив дайвер Всеволод Коробов.

Спочатку тайські морські котики намагалися рятувати дітей максимально своїми силами, але зараз в операції беруть участь поліцейські дайвери з Австралії, які допомагають закидати обладнання всередину, американці з військової бази на Окінаві, китайські рятувальники, які допомогли з балонами, ізраїльські фахівці, які налагодили підводний зв'язок. Загалом близько трьох тисяч осіб, постійно йде ротація.

"Ця місцевість нагадує великий східний базар, а люди – ланцюжок мурашок. Постійно передають харчові продукти, балони, спорядження. 24 години на добу працює величезний табір. Я ніколи не бачив таких рятувальних операцій. Не знаю, скільки мільярдів батів витратив Таїланд на цю операцію, але ці зусилля вражають", – розповів Коробов.



Фото: bbc.com



Фото: bbc.com



Фото: bbc.com



Фото: bbc.com



Фото: bbc.com



Фото: bbc.com



Фото: bbc.com



Фото: bbc.com



Фото: bbc.com



Фото: bbc.com

Нагадаємо, 2 липня, через дев'ять днів після зникнення, в Таїланді рятувальники знайшли юнацьку футбольну команду і їхнього тренера.