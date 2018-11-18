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У поштовій скриньці тернопільської багатоповерхівки знайшли бойову гранату

Її знешкодили
У під'їзді багатоповерхівки спального району Тернополя знайшли бойову гранату.
У поштовій скриньці тернопільської багатоповерхівки знайшли бойову гранату Фото: te.20minut.ua

Інцидент трапився в суботу, 17 листопада, у третьому під'їзді будинку на вул. 15 Квітня, 37, повідомляє місцеве видання "20 хвилин".

Патрульні поліцейські, які приїхали на місце події, близько 20:50 підтвердили, що в поштовій скриньці знайшли бойову гранату. Її знешкодили.

Нагадаємо, у Харкові на станції метро затримали чоловіка з шістьма гранатами.

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18 11 2018 20:23
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