CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ під'їзді багатоповерхівки спального району Тернополя знайшли бойову гранату.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У поштовій скриньці тернопільської багатоповерхівки знайшли бойову гранату
Її знешкодили
Фото: te.20minut.ua
Інцидент трапився в суботу, 17 листопада, у третьому під'їзді будинку на вул. 15 Квітня, 37, повідомляє місцеве видання "20 хвилин".
Патрульні поліцейські, які приїхали на місце події, близько 20:50 підтвердили, що в поштовій скриньці знайшли бойову гранату. Її знешкодили.
Нагадаємо, у Харкові на станції метро затримали чоловіка з шістьма гранатами.
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