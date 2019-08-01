У поштових відділеннях України можна буде обміняти валюту
Відповідні зміни затверджено постановою НБУ №9 від 2 січня 2019 року "Про затвердження змін до окремих нормативно-правових актів НБУ" і набувають чинності 7 лютого 2019 року, одночасно набуттям чинності Закону "Про валюті і валютні операції", повідомляють на сайті Національного банку.
Згідно з постановою, оператори поштового зв'язку зможуть отримати в Нацбанку ліцензії на здійснення банківських операцій за наявності понад 50 структурних підрозділів, розташованих на 50% території України; в разі отримання не менш ніж 50% доходів від діяльності у сфері надання поштових послуг; відповідно до вимог фінансового стану, структури власності, репутації і профпридатності керівного складу.
Крім того, Нацбанк пом'якшив умови видачі ліцензій на здійснення діяльності з торгівлі валютними цінностями у готівковій формі небанківським фінансовим установам.
Небанківські фінустанови і національний оператор поштового зв'язку, які вже мають генеральні ліцензії на здійснення валютних операцій, матимуть шість місяців перехідного періоду, щоб привести свою діяльність у відповідність до нових вимог. Перехідний період триватиме до 7 серпня 2019 року.
Для суб'єктів, які такої ліцензії не мають, але мають намір здійснювати валютні операції, НБУ встановив порядок і умови оформлення відповідної ліцензії.
Також, в Україні з 1 січня 2019 року набули чинності нові правила валютно-обмінних операцій, згідно із якими можна продавати та купувати валюту в банкоматах і терміналах.
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