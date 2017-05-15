У поширенні вірусу WannaCry Microsoft звинувачує розвідку США
У компанії заявили, що дії влади, яка зберігала інформацію про вразливі місця програмного забезпечення, завдали значної шкоди.
"Раніше ми вже бачили, як дані про вразливість системи, які збирало ЦРУ, з’явилися на WikiLeaks. Зараз вкрадені в АНБ дані про вразливість завдали удару користувачам по всьому світу", - написав у своєму блозі президент Microsoft Бред Сміт, інформує "Громадське".
Пояснюючи масштаби цих подій, Сміт також провів паралелі зі звичайною зброєю, навівши як рівноцінний приклад викрадення в американської армії ракет "Томагавк".
Зазначимо, організатори вірусної атаки WannaCry зібрали зі своїх жертв $ 42 тис.
Нагадаємо, що 12 травня комп'ютерний вірус заблокував щонайменше 57 тис. пристроїв по всьому світу, серед яких комп'ютери лікарень, державних структур, мобільних операторів. Зокрема, подібної атаки зазнали лікарні Британії, іспанська компанія Telefonica, в Росії подібний вірус вразив внутрішню комп'ютерну систему МВС, а також компанію "Мегафон".
З інцидентом можуть бути пов'язані нещодавні попередження угруповання Shadow Brokers на адресу президента США Дональда Трампа після схвалених ним ракетних ударів в Сирії.
Європол розслідуватиме глобальну кібератаку вірусом WannaCry, в результаті якої було порушено роботу десятків тисяч комп'ютерів у всьому світі.
Як повідомило інтернет-видання The Intercept, угруповання кіберзлочинців Shadow Brockers використовувало для атаки хакерське програмне забезпечення АНБ і вразливість Windows, відому під назвою EternalBlue. При цьому ще в березні Microsoft випустила оновлення, що дозволяє захиститися від WannaCry, однак не всі користувачі встигли або змогли його встановити, що зробило системи уразливими.
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