У посольства РФ заберуть три земельних ділянки в Києві

Земельна комісія Київської міської ради у вівторок, 7 лютого, погодила проект рішення про розірвання договорів оренди трьох ділянок, які були надані посольству Російської Федерації.

Йдеться про земділянки площею 0,197 га на вулиці Спаській, 14; площею 0,3634 га на вулиці Спаській, 13-15; і площею 0,3771 га на вулиці Боричів Тік, 17, 19, 21, - повідомила прес-служба міськради.

Їх надали 1998 року Росії в користування терміном на 49 років, але досі на них нічого не побудували.

Відповідно до проектів рішень, юридична причина розірвання оренди - нецільове використання земельних ділянок і невиконання умов договорів.

Проекти рішень мають також розглянути на пленарному засіданні Київради. Після цього земельні ділянки повернуть у комунальну власність і облаштують там сквери.

Зазначимо, що посольство Росії в Україні розташоване на Повітрофлотському проспекті в Києві.

До слова, прем'єр-міністр заявив, що уряд працює над пошуком моделі обігу земель в Україні, що буде ухвалена на основі збалансованого рішення за підсумками широкого обговорення.

Нагадаємо, Президент Петро Порошенко підписав закон щодо продовження мораторія на продаж сільськогосподарських земель до 1 січня 2018 року.