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У посольстві США заявили про підтримку територіальної цілісності України

Офіційно початком окупації Криму вважається 20 лютого 2014 року
У посольстві США підтримують Україну У річницю окупації Криму посольство США в Україні опублікувало заяву на підтримку територіальної цілісності країни.
У посольстві США заявили про підтримку територіальної цілісності України Марі Йованович Фото: pravda.com.ua

"Сьогодні ми, як і раніше, незламні нашої підтримки єдиної і суверенної України. Крим - це Україна. Три роки тому, кримський парламент в Україні був незаконно захоплений силовим шляхом. Сьогодні, коли починається четвертий рік російської окупації Криму, ми, як колись, незламні нашої підтримки єдиної і суверенної України", - заявили в посольстві США, пише УНІАН.

Нагадаємо, що офіційно початком окупації Криму вважається 20 лютого 2014 року. Раніше Міжнародний кримінальний суд в Гаазі прирівняв анексію Криму до міжнародного збройного конфлікту.

Як наголошується в звіті, встановлення факту початкової інтервенції, яка потягнула за собою окупацію, не потрібно. Таким чином, даний міжнародний конфлікт може бути розслідуваний за нормами Римського статуту.

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27 02 2017 21:59
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