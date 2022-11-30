У посольстві України в Мадриді пролунав вибух

В посольстві України в Мадриді, Іспанія, у середу, 30 листопада, пролунав вибух.

Про це повідомляє профільне видання Електровісті.

"Співробітник посольства України в Мадриді отримав легкі поранення внаслідок вибуху пристрою в дипломатичній делегації та був евакуйований до столичного госпіталю", - пише видання Efe із посиланням на джерела в поліції.

На разі поліція активувала антитерористичний протокол і оточила територію, де розташоване посольство. На місце також вирушив спецназ із знешкодження вибухівки та інші підрозділи поліції.

На даний момент ні походження листа, ні тип речовини, що спричинила загоряння, не розкриваються.