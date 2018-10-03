У пожежі на Кіровоградщині загинули троє маленьких дітей: мати лишила їх самих удома

Троє малолітніх дітей загинули у вогні в суботу, 10 березня, в селі Верблюжка Кіровоградської області. Мати залишила їх самих удома.

Як повідомляють у ДСНС, на момент прибуття пожежно-рятувального підрозділу на місце події полум’я охопило одноповерховий житловий будинок з пічним опаленням площею орієнтовно 35 м2.

"Під час гасіння пожежі було виявлено тіла трьох загиблих дітей 2017, 2015 та 2014 років народження. Як з'ясувалось, мати пішла з дому та залишила дітей без нагляду. Силами вогнеборців та місцевої пожежної команди села Верблюжка о 14:00 пожежу було локалізовано та о 15:00 – ліквідовано", – розповіли рятувальники.

Причини пожежі та смерті дітей встановлюють фахівці.

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