У пожежі на запорізькій шахті постраждали шестеро гірників, – ВІДЕО
Як повідомляє місцеве видання "061.ua", на момент загоряння під землею на глибині 640 метрів перебували 80 шахтарів.
Відомо, що для ліквідації загоряння прибули дві бригади гірничорятувального загону, які підпорядковуються Кривому Рогу, але знаходяться на території Запорізької області. Це аварійно-рятувальна служба з надзвичайних ситуацій у важкодоступних місцях.
У Дніпрорудненській міській лікарні виданню повідомили, що в пожежі постраждали 6 співробітників підприємства – п'ятеро людей перебувають у хірургії і один в реанімації.
Згодом головний лікар Юрій Абросимов підтвердив, що внаслідок пожежі 6 людей отримали опіки і отруєння чадним газом. Одного пацієнта перевезли в опіковий центр області.
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