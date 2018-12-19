CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ польському Познані в результаті зіткнення трьох трамваїв постраждали декілька людей.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Познані зіткнулися три трамваї, є постраждалі
За даними ЗМІ, постраждалих може бути більше десятка
Фото: rmf24.pl
Унайгіршій ситуації опинився машиніст третього трамваю, який врізався у два трамваї, які стояли перед ним. Рятувальникам досі не вдалося дістатися до кабіни, де він перебуває. Машиніста намагаються визволити за допомогою спеціального обладнання, повідомляє RMF24.
Очевидці повідомили про щонайменше сім постраждалих, які в момент зіткнення впали на підлогу. Як зазначається, люди не отримали серйозних ушкоджень.
За даними ЗМІ, постраждалих може бути більше десятка, в тому числі дитина.
Нагадаємо, що внаслідок зіткнення трамваїв у німецькому місті Кельн поранення отримали більше 40 людей.
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