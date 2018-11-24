У Празі багатотисячні протести: люди вимагають відставки прем'єра і його уряду, - ФОТО

У Празі пройшла багатотисячна демонстрація проти уряду Андрія Бабіша. Напередодні парламент не зміг висловити йому вотум недовіри.

Як інформує Idnes.cz, люди скандували гасло "Чеська Республіка - це не Росія, ми хочемо гідного уряду", і вимагали відставки Кабінету Бабіша через розслідування можливих махінацій із коштами Європейського Союзу.



Фото: EPA / UPG

Натовп зібрався в Празькому Граді і пройшов до Староміської площі, яка була практично заповнена, так само як і на схожій демонстрації 17 листопада.



Фото: EPA / UPG



Фото: EPA / UPG

Нагадаємо, що 23 листопада нижня палата парламенту Чехії не змогла висловити недовіру уряду Андрія Бабіша - не вистачило дев'яти голосів. 15 листопада Сенат Чехії проголосував за відставку самого Бабіша у зв'язку зі скандалом після поїздки сина прем'єра в окупований РФ Крим.

Раніше Бабіш заявив, що не збирається йти у відставку. Він також відмовився прийти в Сенат, щоб надати інформацію про причини перебування свого сина в анексованому Росією Криму.

Син прем'єр-міністра Чехії Андрій Бабіш-молодший заявив, що батько насильно відправив його в окупований Крим заради приховування фактів своєї корупційної діяльності. Сам Бабіш спростував слова сина, і додав, що той "страждає на психічний розлад".

У Генпрокуратурі Чехії заявили про проведення перевірки заяви сина прем'єра.

Крім того, Бабіш разом зі своїм сином і ще кількома іншими членами сім'ї фігурують у корупційній справі щодо махінацій з коштами ЄС на реконструкцію старовинного особняка "Гніздо лелеки".