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У Празі під час пограбування магазину постраждали дві особи

Постраждалі доставлені в лікарню з вогнепальним і ножовим пораненнями
Під час збройного пограбування магазину зброї в центрі Праги поранення отримали продавець і один з підозрюваних.
У Празі під час пограбування магазину постраждали дві особи Фото: Global Look Press

Постраждалі доставлені в лікарню з вогнепальним і ножовим пораненнями.

"Близько 11:00 до місця нападу прибуло кілька поліцейських автомобілів, Оплеталова вулиця була частково перекрита поліцейськими", - наголошується в повідомленні "Радіо Прага".

Прес-секретар служби швидкої допомоги Яна Поштова зазначила, поранення були нанесені в ході бійки між двома чоловіками.

Нагадаємо, сьогодні у швейцарському місті Шаффхаузен невідомий напав з бензопилою на перехожих на вулиці.

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24 07 2017 15:59
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