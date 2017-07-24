CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПід час збройного пограбування магазину зброї в центрі Праги поранення отримали продавець і один з підозрюваних.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Празі під час пограбування магазину постраждали дві особи
Постраждалі доставлені в лікарню з вогнепальним і ножовим пораненнями
Фото: Global Look Press
Постраждалі доставлені в лікарню з вогнепальним і ножовим пораненнями.
"Близько 11:00 до місця нападу прибуло кілька поліцейських автомобілів, Оплеталова вулиця була частково перекрита поліцейськими", - наголошується в повідомленні "Радіо Прага".
Прес-секретар служби швидкої допомоги Яна Поштова зазначила, поранення були нанесені в ході бійки між двома чоловіками.
Нагадаємо, сьогодні у швейцарському місті Шаффхаузен невідомий напав з бензопилою на перехожих на вулиці.
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