У Празі під час пограбування магазину постраждали дві особи Постраждалі доставлені в лікарню з вогнепальним і ножовим пораненнями

Під час збройного пограбування магазину зброї в центрі Праги поранення отримали продавець і один з підозрюваних.

Фото: Global Look Press

Постраждалі доставлені в лікарню з вогнепальним і ножовим пораненнями. "Близько 11:00 до місця нападу прибуло кілька поліцейських автомобілів, Оплеталова вулиця була частково перекрита поліцейськими", - наголошується в повідомленні "Радіо Прага". Прес-секретар служби швидкої допомоги Яна Поштова зазначила, поранення були нанесені в ході бійки між двома чоловіками. Нагадаємо, сьогодні у швейцарському місті Шаффхаузен невідомий напав з бензопилою на перехожих на вулиці.

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