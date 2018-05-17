У Празі пішохідний міст назвали на честь українського дисидента

Василь Макух – перший українець, що вчинив самоспалення проти влади СРСР

Міська рада Праги схвалила рішення назвати новий пішохідний міст через річку Ботіч, яка є притокою Влтави, у районі Вршовіце на честь українського дисидента Василя Макуха.

5 листопада 1968 року Макух здійснив акт самоспалення на Хрещатику у Києві на знак протесту проти окупації Чехословаччини радянськими військами.



Фото: з відкритих джерел

"Символічно, що Прага прийняла це рішення у рік 50-х роковин Празької весни та трагічних подій серпня 1968 року. Також символічно, що прямо від цього мосту бере свій початок вулиця Українська у Празі", - написав посол України в Чехії Євген Перебийніс на своїй сторінці у Facebook.

"Віднині чимдалі більше чехів, почувши, що проходять мостом Василя Макуха, дізнаються про цього українського героя, який пожертвував своїм життям заради їхньої свободи", - додав посол.

Нагдаємо, що у польському Вроцлаві в транспорті ввели обслуговування українською мовою.