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У Празі пішохідний міст назвали на честь українського дисидента

Василь Макух – перший українець, що вчинив самоспалення проти влади СРСР
Міська рада Праги схвалила рішення назвати новий пішохідний міст через річку Ботіч, яка є притокою Влтави, у районі Вршовіце на честь українського дисидента Василя Макуха.
У Празі пішохідний міст назвали на честь українського дисидента Фото: facebook.com/yevhen.perebyinis

5 листопада 1968 року Макух здійснив акт самоспалення на Хрещатику у Києві на знак протесту проти окупації Чехословаччини радянськими військами.


Фото: з відкритих джерел

"Символічно, що Прага прийняла це рішення у рік 50-х роковин Празької весни та трагічних подій серпня 1968 року. Також символічно, що прямо від цього мосту бере свій початок вулиця Українська у Празі", - написав посол України в Чехії Євген Перебийніс на своїй сторінці у Facebook.

"Віднині чимдалі більше чехів, почувши, що проходять мостом Василя Макуха, дізнаються про цього українського героя, який пожертвував своїм життям заради їхньої свободи", - додав посол.

Нагдаємо, що у польському Вроцлаві в транспорті ввели обслуговування українською мовою.

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17 05 2018 09:59
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