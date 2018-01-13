У Празі сталась аварія за участю автобуса: троє загиблих, 45 поранених
В результаті аварії загинули три людини, 45 пасажирів отримали поранення різного ступеня тяжкості, повідомляє Express.
За даними видання, загинули водій автомобіля та двоє людей в автобусі. Із 45 поранених п'ятеро знаходяться у важкому стані.
Серед постраждалих – двоє дітей, які отримали серйозні травми голови, були введені в стан штучної коми і переведені на штучну вентиляцію легень.
Кілька пасажирів виявилися затиснуті всередині автобуса.
Через погану погоду тяжкопоранених не вдалося відправити до лікарні вертольотом.
Поліція перекрила дороги в районі ДТП, розпочато розслідування обставин пригоди.
Нагадаємо, 6 січня у Центральному Китаї у провінції Хубей пасажирський автобус потрапив у ДТП, унаслідок чого троє людей загинули, ще 36 травмовано.
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