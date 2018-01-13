Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Празі сталась аварія за участю автобуса: троє загиблих, 45 поранених

Серед постраждалих – двоє дітей, які отримали серйозні травми голови
На околиці Праги рейсовий автобус зіткнувся з автомобілем Skodа Superb, після чого врізався у дерево на узбіччі.
У Празі сталась аварія за участю автобуса: троє загиблих, 45 поранених Фото: соцмережі

В результаті аварії загинули три людини, 45 пасажирів отримали поранення різного ступеня тяжкості, повідомляє Express.

За даними видання, загинули водій автомобіля та двоє людей в автобусі. Із 45 поранених п'ятеро знаходяться у важкому стані.

Серед постраждалих – двоє дітей, які отримали серйозні травми голови, були введені в стан штучної коми і переведені на штучну вентиляцію легень.

Кілька пасажирів виявилися затиснуті всередині автобуса.

Через погану погоду тяжкопоранених не вдалося відправити до лікарні вертольотом.

Поліція перекрила дороги в районі ДТП, розпочато розслідування обставин пригоди.

Нагадаємо, 6 січня у Центральному Китаї у провінції Хубей пасажирський автобус потрапив у ДТП, унаслідок чого троє людей загинули, ще 36 травмовано.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

13 01 2018 11:23
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Економіка пост-Майдану: основні перемоги і провали

Економіка пост-Майдану: основні перемоги і провали

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.