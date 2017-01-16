У престижному нічному клубі Одеси сталася стрілянина, є постраждалі
Про це повідомляє відділ комунікації Головного управління Національної поліції в Одеській області.
Як розповіли у відомстві, близько 6.00 в Приморський відділ поліції надійшла інформація про те, що в одному із нічних розважальних закладів, розташованих на території Приморського району, була стрілянина.
На місці події співробітники поліції встановили, що під час конфлікту, що стався між трьома відвідувачами закладу, один з його учасників спровокував бійку і вистрілив в одного з постраждалих.
"Підозрюваного – 30-річного місцевого жителя – затримано й доставлено в Приморський відділ поліції. Постраждалих, двох одеситів 24 і 25 років, госпіталізовано", - повідомили в главку. Читайте також На Одещині правоохоронці виявлили арсенал боєприпасів Одному з них діагностували непроникаюче поранення грудної клітки та пошкодження гомілковостопного суглоба, у іншого - закриту черепно-мозкову травму.
Як уточнив УНІАН представник главку, вищеназвана подія мала місце 15 січня в одному з престижних розважальних закладів на вулиці Буніна. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.122 (умисне завдання тілесних ушкоджень середнього ступеня тяжкості) КК України.
Нагадаємо, у місті Олевськ Житомирської області сталася масова стрілянина за участю кількох десятків людей.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Українські комунальники кладуть асфальт під снігом, – ВІДЕО
- ФОТО ЗМІ показали будинок, у якому житиме Обама після президентства, - ФОТО
- ВІДЕО У Південній Кореї сотні тисяч людей вимагають відставки президента, - ВІДЕО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- В Німеччині поліцейські застрелили мігранта, який напав з ножем на свого сусіда
влажность:
давление:
ветер: