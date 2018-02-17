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У президента Польщі заявили, що "глибоко розчаровані" результатом переговорів з Розенком

В канцелярії зауважили на питанні польських ексгумацій на території України
Канцелярія президента Польщі висловила "глибоке розчарування" результатами вчорашніх українсько-польських переговорів у Варшаві на рівні віце-прем’єрів Павла Розенка та Пьотра Глінського.
У президента Польщі заявили, що "глибоко розчаровані" результатом переговорів з Розенком Павло Розенко. Фото: УНІАН

Про це повідомив міністр канцелярії президента Польщі Кшиштоф Щерський, інформує РАР.

"Канцелярія президента РП висловлює глибоке розчарування результатами переговорів віце-прем'єрів України і Польщі. Відсутність рішення української сторони у фундаментальному питанні, яким є відмова заборони на польські ексгумації на території України, означає серйозний регрес довіри і не відповідає мандату на переговори, визначеного президентами (України і Польщі), що значно обтяжує двосторонні відносини", - заявив Щерський.

Він висловив сподівання, що найближчим часом "буде знято цю заборону", що відповідатиме духу виконання зобов'язань, які сторони взяли на себе.

Нагадаємо, вчора, 16 лютого, відбулась зустріч Павла Розенка з польським колегою Пьотром Глінським. Український віце-прем’єр заявив, що зміни до закону про Інститут національної пам'яті можуть загрожувати правам українців, що працюють у Польщі.

Розенко зауважив, що після схвалення та підписання суперечливих змін Анджеєм Дудою українська влада зберегла холоднокровність і здоровий глузд. 

Розенко додав, що переговори були важкими, але наголосив, що обидві сторони прагнуть домовитися, і переговори продовжаться.

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17 02 2018 14:23
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