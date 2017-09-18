У проекті держбюджету на 2018 рік визначено доходи в розмірі 877 млрд грн, витрати - 948 млрд гривень

Доходи державного бюджету України на 2018 рік визначені у сумі 877 млрд 42 млн 755,7 тис. гривень.

Доходи державного бюджету України на 2018 рік визначені у сумі 877 млрд 42 млн 755,7 тис. гривень, у тому числі доходи загального фонду державного бюджету України — у сумі 811 млрд 665 млн 118,3 тис. гривень та доходи спеціального фонду державного бюджету України — у сумі 65 млрд 377 млн 637,4 тис. гривень, згідно з додатком № 1 до цього закону, - йдеться в проекті держбюджету-2018, опублікованого на сайті парламенту.

Для порівняння, доходи бюджету в 2017 році були закладені на рівні 721,4 млрд грн.

Видатки держбюджету України у 2018 році у сумі 948 млрд 128 млн 807,7 тис. гривень, у тому числі видатки загального фонду державного бюджету України — у сумі 878 млрд 478 млн 15,3 тис. гривень та видатки спеціального фонду державного бюджету України — у сумі 69 млрд 650 млн 792,4 тис. гривень.

У минулому році витрати передбачались на рівні 790,4 млрд гривень.

Граничний обсяг дефіциту державного бюджету України у цьому році зазначено як – 77 млрд 944 млн 800 тис. гривень, у тому числі граничний обсяг дефіциту загального фонду державного бюджету України — у сумі 61 млрд 735 млн 945,1 тис. гривень та граничний обсяг дефіциту спеціального фонду держбюджету України — у сумі 16 млрд 208 млн 854,9 тис. гривень.

У минулому році граничний обсяг дефіциту було визначено в сумі 77,5 млрд грн.

Нагадаємо, проект закону "Про державний бюджет України на 2018 рік", поданий Кабінетом міністрів, зареєстрували у Верховній раді.