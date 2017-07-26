У прокуратурі Грузії кажуть, що не видадуть Україні Черновецького
"До прокуратури Грузії прохання про передачу Леоніда Черновецького українській стороні не надходило. Однак, у разі існування такого прохання, його передача не відбудеться, оскільки він є громадянином Грузії і за конституцією передача громадянина Грузії іншій країні неприпустима", - заявили у прокуратурі Грузії, інформують "Новости-Грузия".
Нагадаємо, що Генеральна прокуратура 14 липня повідомила про підозру колишньому меру Києва Леоніду Черновецькому.
Леонід Черновецький вважає, що висунення йому підозри є помстою генпрокурора Юрія Луценка.
У вівторок, 25 липня, слідчі Генеральної прокуратури України отримали дозвіл суду на затримання колишнього мера Києва Леоніда Черновецького з метою приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.
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