У прокуратурі Грузії кажуть, що не видадуть Україні Черновецького

Головна прокуратура Грузії заявила, що Україні буде відмовлено у видачі колишнього мера Києва Леоніда Черновецького.

"До прокуратури Грузії прохання про передачу Леоніда Черновецького українській стороні не надходило. Однак, у разі існування такого прохання, його передача не відбудеться, оскільки він є громадянином Грузії і за конституцією передача громадянина Грузії іншій країні неприпустима", - заявили у прокуратурі Грузії, інформують "Новости-Грузия".

Нагадаємо, що Генеральна прокуратура 14 липня повідомила про підозру колишньому меру Києва Леоніду Черновецькому.

Леонід Черновецький вважає, що висунення йому підозри є помстою генпрокурора Юрія Луценка.

У вівторок, 25 липня, слідчі Генеральної прокуратури України отримали дозвіл суду на затримання колишнього мера Києва Леоніда Черновецького з метою приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.