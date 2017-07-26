Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

У прокуратурі Грузії кажуть, що не видадуть Україні Черновецького

За конституцією передача громадянина Грузії іншій країні неприпустима
Головна прокуратура Грузії заявила, що Україні буде відмовлено у видачі колишнього мера Києва Леоніда Черновецького.
У прокуратурі Грузії кажуть, що не видадуть Україні Черновецького Леонід Черновецький. Фото: zvukraine.lviv.mobi

"До прокуратури Грузії прохання про передачу Леоніда Черновецького українській стороні не надходило. Однак, у разі існування такого прохання, його передача не відбудеться, оскільки він є громадянином Грузії і за конституцією передача громадянина Грузії іншій країні неприпустима", - заявили у прокуратурі Грузії, інформують "Новости-Грузия".

Нагадаємо, що Генеральна прокуратура 14 липня повідомила про підозру колишньому меру Києва Леоніду Черновецькому.

Леонід Черновецький вважає, що висунення йому підозри є помстою генпрокурора Юрія Луценка.

У вівторок, 25 липня, слідчі Генеральної прокуратури України отримали дозвіл суду на затримання колишнього мера Києва Леоніда Черновецького з метою приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

26 07 2017 18:59
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.