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У прокуратурі кажуть, що Насіров має британський паспорт

Обвинувачений заперечує наявність іноземного паспорту
Голова Державної фіскальної служби Роман Насіров, якого підозрюють у завданні збитків державі на суму понад 2 млрд грн, має громадянство Великобританії.
У прокуратурі кажуть, що Насіров має британський паспорт printscreen

"Буквально під час перерви була отримана інформація, що в Насірова є британське громадянство. Його він отримав у 2012 році... Таку інформацію нам надали у посольстві. Також він є громадянином Угорщини", - заявив під час засідання суду прокурор Антикорупційної прокуратури, інформує "LB.ua".

Насіров цю інформацію відразу спростував. Його адвокати заявили, що документи, які підтверджують наявність у Насірова іноземного громадянства "невідомого походження і підпис на них - несправжній".

"Замінування - було спеціальною перервою для того, щоб прокурори підготували ці документи", - вважають адвокати

У Національному антикорупційному бюро підтвердили наявність у Насірова британського громадянства.

"Відповідну інформацію НАБУ офіційно надало Національне агентство з боротьби зі злочинністю Великобританії (NCA). З листа, отриманого НАБУ 6 березня від NCA, йдеться про те, що голова ДФС є власником британського паспорта з травня 2012 року", - йдеться в повідомленні НАБУ у Facebook.

На запитання судді, чи є Насіров громадянином Великобританії, він відповів: "я громадянин України".

Нагадаємо, що Президент Петро Порошенко заявив, що його не інформували про оголошення підозри голові Державної фіскальної служби Роману Насірову.

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06 03 2017 19:58
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