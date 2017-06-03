У прокуратурі кажуть, що Насіров має британський паспорт
"Буквально під час перерви була отримана інформація, що в Насірова є британське громадянство. Його він отримав у 2012 році... Таку інформацію нам надали у посольстві. Також він є громадянином Угорщини", - заявив під час засідання суду прокурор Антикорупційної прокуратури, інформує "LB.ua".
Насіров цю інформацію відразу спростував. Його адвокати заявили, що документи, які підтверджують наявність у Насірова іноземного громадянства "невідомого походження і підпис на них - несправжній".
"Замінування - було спеціальною перервою для того, щоб прокурори підготували ці документи", - вважають адвокати
У Національному антикорупційному бюро підтвердили наявність у Насірова британського громадянства.
"Відповідну інформацію НАБУ офіційно надало Національне агентство з боротьби зі злочинністю Великобританії (NCA). З листа, отриманого НАБУ 6 березня від NCA, йдеться про те, що голова ДФС є власником британського паспорта з травня 2012 року", - йдеться в повідомленні НАБУ у Facebook.
На запитання судді, чи є Насіров громадянином Великобританії, він відповів: "я громадянин України".
Нагадаємо, що Президент Петро Порошенко заявив, що його не інформували про оголошення підозри голові Державної фіскальної служби Роману Насірову.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Авдіївка після обстрілів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО На кордоні з Білоруссю затримали конокрадів, – ВІДЕО
- ВІДЕО Під час смолоскипної ходи у Слов'янську пролунав вибух, – ВІДЕО
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків