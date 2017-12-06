У прокуратурі розповіли, як кілер Осмаєва міг отримати паспорт України

Сьогодні, 12 червня, київська прокуратура і Нацполіція викрили групу осіб, які сприяли легалізації розшукуваних в Росії за тяжкі або особливо тяжкі злочини.

Як повідомила прес-секретар прокуратури міста Києва Надія Максимець на своїй сторінці в Facebook, Олександр Дакар, який стріляв у добровольців АТО Адама Осмаєва і Аміну Окуєву, отримав документи за цією схемою.

"По суті, це схема, за якою Дакар отримав громадянство", - написала вона.

Нагадаємо, 1 червня у перестрілці в Києві постраждав Адам Асмаєв, якого підозрювали в організації замаху на Путіна. Нападник був поранений його дружиною Аміною Окуєвою.

Стан командира батальйону імені Джохара Дудаєва Адама Осмаєва, на якого 1 червня 2017 року в Києві було здійснено замах, покращився.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков вручив пістолет Glock-43 добровольцю АТО Аміні Окуєвій, а спеціальний годинник подарував її пораненому під час замаху чоловікові Адаму Осмаєву.