У прокуратурі відмовилися говорити про спільника вбивці Вороненкова

Прокуратура Києва, якій передано кримінальне провадження про вбивство екс-депутата Державної Думи РФ Дениса Вороненкова, не коментує даних про розшук нібито спільника вбивці політика - Ярослава Левенця.

Про це сказали агентству "Інтерфакс-Україна" в прес-службу прокуратури Києва.

"Ми не коментуємо ції інформацію через таємниці слідства", - зазначили у відомстві.

Раніше журналістка телеканалу СТБ Олена Лунькова на своїй сторінці у Facebook написала, що у вбивці Вороненкова був спільник Ярослав Левенець, з 2012 року - в розшуку за економічні злочини.

Вона також наводить сторінку з сайта МВС щодо розшуку Левенця з 24 березня за 1 ч. ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю).

Нагадаємо, 23 березня, в центрі Києва на вулиці Пушкінській сталася стрілянина, внаслідок якої було вбито колишнього депутата Держдуми Росії Дениса Вороненкова.

Убитого в Києві екс-депутата Держдуми Дениса Вороненкова поховали на Звіринецькому цвинтарі у Києві.

Вдова вбитого екс-депутат Держдуми РФ Дениса Вороненкова оперна співачка Марія Максакова не має наміру виїжджати з України.



