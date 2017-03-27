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У прокуратурі відмовилися говорити про спільника вбивці Вороненкова

Послались на таємницю слідства
Прокуратура Києва, якій передано кримінальне провадження про вбивство екс-депутата Державної Думи РФ Дениса Вороненкова, не коментує даних про розшук нібито спільника вбивці політика - Ярослава Левенця.
У прокуратурі відмовилися говорити про спільника вбивці Вороненкова Фото: nv.ua

Про це сказали  агентству "Інтерфакс-Україна" в прес-службу прокуратури Києва.

"Ми не коментуємо ції інформацію через таємниці слідства", - зазначили у відомстві.

Раніше журналістка телеканалу СТБ Олена Лунькова на своїй сторінці у Facebook написала, що у вбивці Вороненкова був спільник Ярослав Левенець, з 2012 року - в розшуку за економічні злочини.

Вона також наводить сторінку з сайта МВС щодо розшуку Левенця з 24 березня за 1 ч. ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю).

Нагадаємо, 23 березня, в центрі Києва на вулиці Пушкінській сталася стрілянина, внаслідок якої було вбито колишнього депутата Держдуми Росії Дениса Вороненкова.

Убитого в Києві екс-депутата Держдуми Дениса Вороненкова поховали на Звіринецькому цвинтарі у Києві.

Вдова вбитого екс-депутат Держдуми РФ Дениса Вороненкова оперна співачка Марія Максакова не має наміру виїжджати з України.


 

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27 03 2017 21:36
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