У прокуратурі заявили, що нардеп Поляков вніс 608 тис. грн застави

Коли саме депутат вніс гроші, в прокуратурі не уточнили

Депутат Верховної Ради від фракції "Народний фронт" Максим Поляков вніс заставу у розмірі 608 тис. гривень.

Про це "Українським новинам" повідомило джерело в прокуратурі.

"Він догрався. Йому пропонували - одягни браслет, але ні, не захотів. Спочатку 304 тис. гривень сплатив, які пішли в бюджет, тепер 608 тис. гривень вніс в якості застави", - сказав він.

Він не уточнив, коли саме депутат вніс гроші.

Зазначимо, що 6 вересня прокурори САП внесли доповнення до клопотання про стягнення з Полякова застави в дохід бюджету. Зокрема, в цьому доповненні до клопотання прокурори просили суд призначити нардепу новий заставу в розмірі 5 млн грн, оскільки, на думку сторони звинувачення, заставу в 304 тисячі грн не забезпечує виконання належним чином Поляковим процесуальних обов'язків.

Нагадаємо, що Солом'янський районний суд Києва наклав арешт на всю нерухомість, якою володіє депутат Верховної Ради Максим Поляков, а також на автомобіль BMW, кошти й годинник.

Полякова підозрюють у хабарництві - депутат вимагав гроші, на думку слідчих, в обмін на просування законопроекту про умови видобутку бурштину в інтересах компанії "Фуджейра" з ОАЕ. Депутату може загрожувати до 12 років в'язниці. 11 липня Верховна Рада зняла недоторканність з Полякова, але не дозволила його затримати і заарештувати.

23 серпня правоохоронці наділи електронний засіб контролю на нардепа.