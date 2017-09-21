У прокуратурі заявили, що нардеп Поляков вніс 608 тис. грн застави
Про це "Українським новинам" повідомило джерело в прокуратурі.
"Він догрався. Йому пропонували - одягни браслет, але ні, не захотів. Спочатку 304 тис. гривень сплатив, які пішли в бюджет, тепер 608 тис. гривень вніс в якості застави", - сказав він.
Він не уточнив, коли саме депутат вніс гроші.
Зазначимо, що 6 вересня прокурори САП внесли доповнення до клопотання про стягнення з Полякова застави в дохід бюджету. Зокрема, в цьому доповненні до клопотання прокурори просили суд призначити нардепу новий заставу в розмірі 5 млн грн, оскільки, на думку сторони звинувачення, заставу в 304 тисячі грн не забезпечує виконання належним чином Поляковим процесуальних обов'язків.
Нагадаємо, що Солом'янський районний суд Києва наклав арешт на всю нерухомість, якою володіє депутат Верховної Ради Максим Поляков, а також на автомобіль BMW, кошти й годинник.
Полякова підозрюють у хабарництві - депутат вимагав гроші, на думку слідчих, в обмін на просування законопроекту про умови видобутку бурштину в інтересах компанії "Фуджейра" з ОАЕ. Депутату може загрожувати до 12 років в'язниці. 11 липня Верховна Рада зняла недоторканність з Полякова, але не дозволила його затримати і заарештувати.
23 серпня правоохоронці наділи електронний засіб контролю на нардепа.
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