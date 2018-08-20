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У Протасовому Яру в Києві націоналісти розтрощили паркан забудовника, – ФОТО

Обійшлося без сутичок
У Протасовому Яру в Києві представники "Нацкорпусу" та організації "Сокіл" сьогодні, 20 серпня, розтрощили паркан, яким забудовник огородив територію.
У Протасовому Яру в Києві націоналісти розтрощили паркан забудовника, – ФОТО Фото: ukrinform.ua

Як повідомляє "Укрінформ", представники "Нацкорпусу" та "Соколу" таким чином намагалися запобігти вирубуванню дерев.

На місце події прибули правоохоронці та медики, але все обійшлося без їхнього втручання.

Жодних сутичок не відбулося.


Фото: ukrinform.ua


Фото: ukrinform.ua


Фото: ukrinform.ua


Фото: ukrinform.ua


Фото: ukrinform.ua


Фото: ukrinform.ua


Фото: ukrinform.ua

Нагадаємо, в Києві противники забудови на Осокорках побилися з поліцією.

У Запоріжжі місцеві жителі та члени Нацкорпусу знесли паркан навколо знищеного забудовником парку.

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20 08 2018 21:53
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