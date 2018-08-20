CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Протасовому Яру в Києві представники "Нацкорпусу" та організації "Сокіл" сьогодні, 20 серпня, розтрощили паркан, яким забудовник огородив територію.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Протасовому Яру в Києві націоналісти розтрощили паркан забудовника, – ФОТО
Обійшлося без сутичок
Фото: ukrinform.ua
Як повідомляє "Укрінформ", представники "Нацкорпусу" та "Соколу" таким чином намагалися запобігти вирубуванню дерев.
На місце події прибули правоохоронці та медики, але все обійшлося без їхнього втручання.
Жодних сутичок не відбулося.
Фото: ukrinform.ua
Фото: ukrinform.ua
Фото: ukrinform.ua
Фото: ukrinform.ua
Фото: ukrinform.ua
Фото: ukrinform.ua
Фото: ukrinform.ua
Нагадаємо, в Києві противники забудови на Осокорках побилися з поліцією.
У Запоріжжі місцеві жителі та члени Нацкорпусу знесли паркан навколо знищеного забудовником парку.
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20 08 2018 21:53 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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