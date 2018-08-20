У Протасовому Яру в Києві націоналісти розтрощили паркан забудовника, – ФОТО Обійшлося без сутичок

У Протасовому Яру в Києві представники "Нацкорпусу" та організації "Сокіл" сьогодні, 20 серпня, розтрощили паркан, яким забудовник огородив територію.

Фото: ukrinform.ua

Як повідомляє "Укрінформ", представники "Нацкорпусу" та "Соколу" таким чином намагалися запобігти вирубуванню дерев. На місце події прибули правоохоронці та медики, але все обійшлося без їхнього втручання. Жодних сутичок не відбулося.

Фото: ukrinform.ua

Фото: ukrinform.ua

Фото: ukrinform.ua

Фото: ukrinform.ua

Фото: ukrinform.ua

Фото: ukrinform.ua

Фото: ukrinform.ua Нагадаємо, в Києві противники забудови на Осокорках побилися з поліцією. У Запоріжжі місцеві жителі та члени Нацкорпусу знесли паркан навколо знищеного забудовником парку.

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