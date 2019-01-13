У протестах "жовтих жилетів" у Франції взяли участь 84 тисячі людей, 244 затриманих

Кількість учасників протестів "жовтих жилетів" у Франції цієї суботи зросла до 84 тисяч.

Учасники руху "жовтих жилетів" вийшли на протести по всій Франції вже вдев'яте.

Перед протестами влада вирішила посилити заходи безпеки по всій країні, мобілізувавши, зокрема, близько 80 тисяч співробітників правоохоронних органів, у тому числі 5 тисяч жандармів і поліцейських в Парижі, повідомляє Le Figaro з посиланням на дані МВС Франції.

Усього по всій країні в субботу протестували 84 тисячі людей, що більше в порівнянні з минулою субботою, коли на вулиці вийшли 50 тисяч протестувальників. У Парижі в акціях, які проходили в основному мирно, взяли участь 8 тисяч осіб.

Втім без інцидентів не обійшлося. У Парижі невеликі групи демонстрантів вступили у конфронтацію з поліцією, закидавши її пляшками і камінням. У відповідь правоохоронці застосували сльозогінний газ і водомети.

МВС Франції повідомило, що в цей день по всій країні затримали 244 особи.