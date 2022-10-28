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У протоці Ла-Манш врятували чоловіка, який впав у воду та кілька днів тримався на бую

У протоці Ла-Манш нідерландський рибальський човен врятував британця — його каяк перекинувся, і він кілька днів тримався за буй.
У протоці Ла-Манш врятували чоловіка, який впав у воду та кілька днів тримався на бую Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє BBC.
 
Капітан човна розповів, що перевіряв, чи не підпливають вони надто близько до бую, коли раптом побачив, що на ньому щось рухається.
 
"Я взяв бінокль і побачив юнака в одних плавках, який махав нам як божевільний", – розповів капітан.
 
Вони кинули британцю рятувальні кола та втягнули його на борт. Чоловік був весь у синцях і пояснив, що залишився живим, адже зіскребав мідії з бую та харчувався невеликими крабами та водоростями. У нього було зневоднення і переохолодження. На судні чоловіку дали воду та плитку шоколаду. Вертоліт французької берегової охорони швидко прибув на місце події й доставив британця до лікарні неподалік Булоні.
 
Скільки саме чоловік провисів на бую – невідомо. Капітан рибальського судна сказав, що чоловік розповів їм, що покинув місто Дувр на байдарці 15 жовтня – за 12 днів до того, як його підібрали. У заяві французького морського префекта Ла-Маншу та Північного моря йдеться, що він залишив Дувр близько 48 годин тому.
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28 10 2022 20:51
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