CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ протоці Ла-Манш нідерландський рибальський човен врятував британця — його каяк перекинувся, і він кілька днів тримався за буй.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У протоці Ла-Манш врятували чоловіка, який впав у воду та кілька днів тримався на бую
Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє BBC.
Капітан човна розповів, що перевіряв, чи не підпливають вони надто близько до бую, коли раптом побачив, що на ньому щось рухається.
Britse kajakker na dagen op een lichtboei door Nederlandse vissers gered. Maakt het goed. pic.twitter.com/0EEZ57mTxl— EMK-vissers (@EMKvissers) October 27, 2022
"Я взяв бінокль і побачив юнака в одних плавках, який махав нам як божевільний", – розповів капітан.
Вони кинули британцю рятувальні кола та втягнули його на борт. Чоловік був весь у синцях і пояснив, що залишився живим, адже зіскребав мідії з бую та харчувався невеликими крабами та водоростями. У нього було зневоднення і переохолодження. На судні чоловіку дали воду та плитку шоколаду. Вертоліт французької берегової охорони швидко прибув на місце події й доставив британця до лікарні неподалік Булоні.
Скільки саме чоловік провисів на бую – невідомо. Капітан рибальського судна сказав, що чоловік розповів їм, що покинув місто Дувр на байдарці 15 жовтня – за 12 днів до того, як його підібрали. У заяві французького морського префекта Ла-Маншу та Північного моря йдеться, що він залишив Дувр близько 48 годин тому.
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