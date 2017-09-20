У провідному університеті Туреччини вивчатимуть українську мову
Викладатимуть для перших 18 студентів сходознавці Ірина Дрига та Олександр Середа, - повідомляє посольство України в Туреччині.
Наразі у Стамбульському університеті та його філіях навчається понад 76 тисяч студентів, викладацький склад налічує більше 2 тисяч професорів.
Турецькі історики датою заснування Стамбульського університету називають 30 травня 1453 року.
Сьогодні в Стамбульському унів. на кафедрі слов'янських мов було відкрито спец-ть "Українська мова та літ-ра". Перший набір 18 студентів pic.twitter.com/FQR2gN8ULh— Ukraine in Turkey (@UKRinTR) 18 вересня 2017 р.
Нагадаємо, у польському місті Легниця, що у Нижньосілезькому воєводстві, на додаток до діючої середньої школи № 4 ім. Богдана-Ігоря Антонича з українською мовою навчання відкриють і початкову школу для україномовних дітей.
5 вересня Верховна Рада ухвалила закон про освіту, який започатковує реформу освіти в Україні. Закон, серед іншого, визначає, що мовою освітнього процесу в закладах освіти є державна мова.
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