У провідному університеті Туреччини вивчатимуть українську мову

Викладатимуть для перших 18 студентів сходознавці Ірина Дрига та Олександр Середа, - повідомляє посольство України в Туреччині.

Наразі у Стамбульському університеті та його філіях навчається понад 76 тисяч студентів, викладацький склад налічує більше 2 тисяч професорів.

Турецькі історики датою заснування Стамбульського університету називають 30 травня 1453 року.

Сьогодні в Стамбульському унів. на кафедрі слов'янських мов було відкрито спец-ть "Українська мова та літ-ра". Перший набір 18 студентів pic.twitter.com/FQR2gN8ULh — Ukraine in Turkey (@UKRinTR) 18 вересня 2017 р.

Нагадаємо, у польському місті Легниця, що у Нижньосілезькому воєводстві, на додаток до діючої середньої школи № 4 ім. Богдана-Ігоря Антонича з українською мовою навчання відкриють і початкову школу для україномовних дітей.