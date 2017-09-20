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У провідному університеті Туреччини вивчатимуть українську мову

Перший набір - 18 студентів
У провідному і найстарішому виші Туреччини, Стамбульському університеті, на кафедрі слов'янських мов відкрили спеціальність "Українська мова та література".
У провідному університеті Туреччини вивчатимуть українську мову Фото: twitter.com/UKRinTR

Викладатимуть для перших 18 студентів сходознавці Ірина Дрига та Олександр Середа, - повідомляє посольство України в Туреччині.

Наразі у Стамбульському університеті та його філіях навчається понад 76 тисяч студентів, викладацький склад налічує більше 2 тисяч професорів.

Турецькі історики датою заснування Стамбульського університету називають 30 травня 1453 року.

Нагадаємо, у польському місті Легниця, що у Нижньосілезькому воєводстві, на додаток до діючої середньої школи № 4 ім. Богдана-Ігоря Антонича з українською мовою навчання відкриють і початкову школу для україномовних дітей.

5 вересня Верховна Рада ухвалила закон про освіту, який започатковує реформу освіти в Україні. Закон, серед іншого, визначає, що мовою освітнього процесу в закладах освіти є державна мова.

 

 

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20 09 2017 09:56
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