НОВИНИУ системі електронних аукціонів "Prozorro.Продажі" виставили на продаж дитячий табір "Стріла", що належить Укрпошті.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Дитячий табір на березі Азовського моря виставили на продаж за 82 тис грн
Табір знаходиться на першій лінії Азовського моря
Фото: з відкритих джерел
Табір знаходиться у селі Новопетрівка Бердянського району Запорізької області, на першій лінії Азовського моря.
"Табір має 5 корпусів, 180 койко-місць, 8 приміщень технічного призначення (адміністративне, їдальня, комори, тренажерна, сцена, зал, пральня та інші)", - повідомляє прес-служба Міністерства економічного ровитку та торгівлі України.
Стартова ціна лоту складає 82 тисячі гривень, а розмір кроку підвищення ціни - 4100 гривень.
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23 05 2018 10:52 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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