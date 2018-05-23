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Дитячий табір на березі Азовського моря виставили на продаж за 82 тис грн

Табір знаходиться на першій лінії Азовського моря
У системі електронних аукціонів "Prozorro.Продажі" виставили на продаж дитячий табір "Стріла", що належить Укрпошті.
Дитячий табір на березі Азовського моря виставили на продаж за 82 тис грн Фото: з відкритих джерел

Табір знаходиться у селі Новопетрівка Бердянського району Запорізької області, на першій лінії Азовського моря.

"Табір має 5 корпусів, 180 койко-місць, 8 приміщень технічного призначення (адміністративне, їдальня, комори, тренажерна, сцена, зал, пральня та інші)", -  повідомляє прес-служба Міністерства економічного ровитку та торгівлі України.

Стартова ціна лоту складає 82 тисячі гривень, а розмір кроку підвищення ціни - 4100 гривень.

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23 05 2018 10:52
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