Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

У прифронтовому Новолуганську поліцейські Донеччини виявили великий схрон боєприпасів

Небезпечна знахідка розташовувалася на відстані не більше 100 метрів від житлового сектору
Понад 60 гранат, 50 запалів до них і понад 4 тисяч патронів виявили поліцейські в підвалі колишнього спортивного комплексу біля футбольного поля, де грають діти в селищі Новолуганське Донецької області.
У прифронтовому Новолуганську поліцейські Донеччини виявили великий схрон боєприпасів Фото: dn.npu.gov.ua

Про це повідомляє прес-служба Бахмутського відділу поліції.

"Сьогодні вночі співробітники підрозділу поліції "Дніпро-1" під час патрулювання прифронтового населеного пункту виявили у покинутій будівлі спорткомплексу розтяжку. На місце негайно прибула слідчо-оперативна група Бахмутського відділу поліції і співробітники ДСНС. Поліцейські оточили прилеглу територію і обстежили її на наявність інших небезпечних предметів", - йдеться в оприлюдненому повідомленні.

При обстеженні правоохоронці виявили чотири мішки з підозрілими предметами. У результаті спільної роботи співробітників поліції і ДСНС з підвального приміщення було вилучено 57 гранат Ф-1, 4 гранати РГД-5, 50 запалів і 4245 патронів калібром 5,45 мм.

"Треба зазначити, що небезпечна знахідка розташовувалася на відстані не більше 100 метрів від житлового сектору, а поблизу розташовано футбольне поле, де у вільний від навчання час грають діти", - додали у відомстві.

Наразі правоохоронці вживають заходів щодо встановлення власника арсеналу.

Нагадаємо, в Авдіївці правоохоронці затримали 16-річну дівчину, яка носила із собою бойову гранату.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

07 02 2018 20:19
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
«Якщо не Петро, то хто?»

«Якщо не Петро, то хто?»

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.