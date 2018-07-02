У прифронтовому Новолуганську поліцейські Донеччини виявили великий схрон боєприпасів

Небезпечна знахідка розташовувалася на відстані не більше 100 метрів від житлового сектору

Понад 60 гранат, 50 запалів до них і понад 4 тисяч патронів виявили поліцейські в підвалі колишнього спортивного комплексу біля футбольного поля, де грають діти в селищі Новолуганське Донецької області.

Про це повідомляє прес-служба Бахмутського відділу поліції.

"Сьогодні вночі співробітники підрозділу поліції "Дніпро-1" під час патрулювання прифронтового населеного пункту виявили у покинутій будівлі спорткомплексу розтяжку. На місце негайно прибула слідчо-оперативна група Бахмутського відділу поліції і співробітники ДСНС. Поліцейські оточили прилеглу територію і обстежили її на наявність інших небезпечних предметів", - йдеться в оприлюдненому повідомленні.

При обстеженні правоохоронці виявили чотири мішки з підозрілими предметами. У результаті спільної роботи співробітників поліції і ДСНС з підвального приміщення було вилучено 57 гранат Ф-1, 4 гранати РГД-5, 50 запалів і 4245 патронів калібром 5,45 мм.

"Треба зазначити, що небезпечна знахідка розташовувалася на відстані не більше 100 метрів від житлового сектору, а поблизу розташовано футбольне поле, де у вільний від навчання час грають діти", - додали у відомстві.

Наразі правоохоронці вживають заходів щодо встановлення власника арсеналу.

Нагадаємо, в Авдіївці правоохоронці затримали 16-річну дівчину, яка носила із собою бойову гранату.