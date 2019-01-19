CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ прифронтовому м.Щастя (Новоайдарський район, Луганська обл.) буде створено військово-цивільну адміністрацію.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У прифронтовому Щасті з'явиться військово-цивільна адміністрація
Створення ВЦА у Щасті відповідає вимогам закону "Про військово-цивільні адміністрації"
Фото:president.gov.ua
Відповідний указ від 18 січня розміщено на сайті президента України Петра Порошенка.
Створення ВЦА у Щасті відповідає вимогам закону "Про військово-цивільні адміністрації".
Заходи, пов'язані з утворенням ВЦА, доручено здійснити командувачу об'єднаних сил та голові Луганської обласної державної адміністрації.
Нагадаємо, що 17 січня указом президента України військово-цивільну адміністрацію доручено утворити у м.Волноваха Донецької області.
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19 01 2019 13:36 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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