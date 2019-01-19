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У прифронтовому Щасті з'явиться військово-цивільна адміністрація

Створення ВЦА у Щасті відповідає вимогам закону "Про військово-цивільні адміністрації"
У прифронтовому м.Щастя (Новоайдарський район, Луганська обл.) буде створено військово-цивільну адміністрацію.
У прифронтовому Щасті з Фото:president.gov.ua

Відповідний указ від 18 січня розміщено на сайті президента України Петра Порошенка. 

Створення ВЦА у Щасті відповідає вимогам закону "Про військово-цивільні адміністрації". 

Заходи, пов'язані з утворенням ВЦА, доручено здійснити командувачу об'єднаних сил та голові Луганської обласної державної адміністрації.

Нагадаємо, що 17 січня указом президента України військово-цивільну адміністрацію доручено утворити у м.Волноваха Донецької області.

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19 01 2019 13:36
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