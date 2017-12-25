У Прикарпатті знайшли тіло туриста, який сам підіймався на вершину
За номером "101" про заблукалого туриста повідомили 23 грудня о 17:30. Розповіли про те, що мешканець Івано-Франківська вирішив самостійно піднятись на вершину гори Хом’як. Зазначається, що чоловік разом із друзями тимчасово жили в селі Поляниця Яремчанської міськради, - повідомляє прес-центр Держслужби із надзвичайних ситуацій.
Рятувальники та близькі заблукалого створили дві пошукові групи, які шукали туриста. Вони обстежили підніжжя гори Хом’як зі сторони гори Женець, пройшли по туристичному маршруту з села Поляниця до вершини Хом’як - і спустилися в напрямку полонини Баранина. Також обстежили прилеглі лісові галявини, масиви вниз по серпантину.
О 16:00 24 грудня в місцевому потічку села Поляниця в районі гори Хом’як виявили тіло заблукалого туриста. О 18:30 гірські рятувальники на ношах транспортували тіло до автівки на відстані близько 1 км та передали працівникам поліції. Встановлюють причину смерті.
Нагадаємо, щонайменше 150 осіб було врятовано напередодні після того, як вони застрягли на декілька годин на канатній дорозі на французькому гірськолижному курорті Шамрус.
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