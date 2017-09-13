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У Прип'яті туристи запустили колесо огляду , - ВІДЕО

Українські активісти мають намір подати скаргу в Держагентство з управління зоною відчуження
У місті Прип'ять, яке входить у Чорнобильську зону відчуження, туристи запустили колесо огляду.
У Прип Фото: Скріншот відео

Відео опублікував на каналі YouTube турист із Польщі Крістофер Гжібек, - повідомляє "Громадське радіо".

Колесо запустили без електрики, тобто механічно. При цьому він запевнив, що жоден механізм при цьому не був пошкоджений, а записавши відео, все повернули до попереднього стану.

Українські активісти заявили, що мають намір подати скаргу до Державного агентства з управління зоною відчуження.

"По-перше, якщо таке колесо впаде, можуть постраждати люди, які брали участь у цій акції. По-друге, Прип'ять можуть назвати місцем, що перебуває в аварійному стані, і туди просто перестануть пускати туристів з усього світу", - пояснив один із членів команди Chernobylzone.

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Нагадаємо, українські та білоруські фахівці розглядають можливість створення транскордонного простору для проведення спільних досліджень у зоні відчуження.

 
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13 09 2017 10:42
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