У Прип'яті туристи запустили колесо огляду , - ВІДЕО
Відео опублікував на каналі YouTube турист із Польщі Крістофер Гжібек, - повідомляє "Громадське радіо".
Колесо запустили без електрики, тобто механічно. При цьому він запевнив, що жоден механізм при цьому не був пошкоджений, а записавши відео, все повернули до попереднього стану.
Українські активісти заявили, що мають намір подати скаргу до Державного агентства з управління зоною відчуження.
"По-перше, якщо таке колесо впаде, можуть постраждати люди, які брали участь у цій акції. По-друге, Прип'ять можуть назвати місцем, що перебуває в аварійному стані, і туди просто перестануть пускати туристів з усього світу", - пояснив один із членів команди Chernobylzone.
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Нагадаємо, українські та білоруські фахівці розглядають можливість створення транскордонного простору для проведення спільних досліджень у зоні відчуження.
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