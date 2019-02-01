У Прип'яті затримали двох сталкерів, які хотіли екстремально зустріти Новий рік
Сталкерами виявилися 24-річний чоловік зі Львівської області та 33-річна жінка з Житомирської області. Їх метою був екстремальний туризм. Саме таким способом затримані хотіли зустріти Новий рік, повідомляє прес-служба поліції Київської області.
Фото: Нацполіція
Поліція склала адмінпротоколи за статтею "Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевості, що зазнала радіоактивного забруднення".
За порушення закону сталкерам загрожує покарання у вигляді штрафу в розмірі від 20 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
У цілому за 2018 рік у зоні відчуження поліція затримала 196 порушників.
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Нагадаємо, українські та білоруські фахівці розглядають можливість створення транскордонного простору для проведення спільних досліджень у зоні відчуження.
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