У Прип'яті затримали двох сталкерів, які хотіли екстремально зустріти Новий рік

Щоб потрапити в зону відчуження сталкери обійшли пункти пропуску

У Прип'яті співробітники поліції затримали двох сталкерів, які потрапили в зону відчуження не проходячи через пункти пропуску.

Сталкерами виявилися 24-річний чоловік зі Львівської області та 33-річна жінка з Житомирської області. Їх метою був екстремальний туризм. Саме таким способом затримані хотіли зустріти Новий рік, повідомляє прес-служба поліції Київської області.



Фото: Нацполіція

Поліція склала адмінпротоколи за статтею "Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевості, що зазнала радіоактивного забруднення".

За порушення закону сталкерам загрожує покарання у вигляді штрафу в розмірі від 20 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

У цілому за 2018 рік у зоні відчуження поліція затримала 196 порушників.

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Нагадаємо, українські та білоруські фахівці розглядають можливість створення транскордонного простору для проведення спільних досліджень у зоні відчуження.