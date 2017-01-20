У "ПриватБанку" спростували можливість арешту закордонних рахунків
"В балансі націоналізованого "ПриватБанку" немає зобов'язань перед власниками єврооблігацій, а рішення про проведення процедури націоналізації банку та механізмів його капіталізації приймалося виключно Фондом гарантування вкладів фізичних осіб та Національним банком України", - заявив перший заступник голови правління "Приватбанку" Олександр Дубровін, інформує "DT.ua".
Він зазначив, що суть претензій власників євробондів зводиться до відновлення прав власників таких паперів і не означає автоматичного накладення обмежень на будь-які рахунки або активи Приватбанку.
"Практика застосування міжнародного права по відношенню до банків не передбачає такої форми забезпечення позову як накладення арешту на кореспондентські або будь-які інші рахунки комерційного банку і тим більше його клієнтів. Загальноприйнятою практикою міжнародних судів є зобов'язання щодо депонування на спеціальному рахунку коштів під майбутнє рішення суду по суті позову", - сказав Дубровін.
Нагадаємо, що Рада національної безпеки і оборони і Кабінет міністрів України на засіданні 18 грудня 2016 року прийняли рішення про націоналізацію (перехід в державну власність) "ПриватБанку".
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