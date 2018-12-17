У приватному будинку Херсона стався вибух

17 грудня в приватному будинку міста Херсона стався вибух.

"17 грудня о 16:07 в оперативно-координаційний центр ГУ ДСНС надійшла інформація про те, що на вулиці Грибоєдова в Херсоні в приватному житловому будинку стався вибух без послідуючого горіння, попередньо природного газу", - йдеться в повідомленні, на офіційному сайті ДСНС, інформує "Інтерфакс-Україна".

Унаслідок вибуху постраждали двоє місцевих жителів.

"В результаті вибуху постраждав 36-річний власник зруйнованого будинку і сусідський 16-річний хлопець, якого травмувало ударною хвилею. Обидва госпіталізовані в обласну та дитячу обласну лікарні відповідно у важкому стані і стані середньої тяжкості", - наголошується в повідомленні ДСНС.

На місці події працюють служби "102", "103", "104" і оперативна група ГУ ДСНС.

Нагадаємо, 14 грудня у Фастові в п'ятиповерховому будинку на вул. Садовій, 10 стався вибух (ймовірно, побутового газу) без подальшого горіння. Зруйновані конструктивні елементи квартир одного під'їзду з третього по п'ятий поверхи. Були пошкоджені 27 квартир, в яких проживали 63 людини.

Евакуювали з під'їзду будинку близько десяти осіб. Співробітники поліції охороняють квартири будинку та забезпечують громадський порядок. Будинок повністю відключено від електро-, газо- і теплопостачання.

Також, на місці вибуху в 5-поверховому житловому будинку в м. Фастові Київської області немає слідів горіння газу, заявив технічний директор "Київоблгазу" Руслан Писанко.

Додамо, з-під завалів будинку у Фастові, де стався вибух, дістали тіла двох загиблих - чоловіка та жінки.