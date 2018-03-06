У приватному будинку в Лисичанську стався вибух через витік газу

У результаті вибуху опіки різного ступеня тяжкості отримали 58-річний чоловік та його 56-річна дружина

У Лисичанську Луганської області стався вибух у приватному будинку, в результаті якого постраждали двоє людей.

"Сьогодні о 7:46 у колл-центр "102" надійшло повідомлення, що в будинку на вул. Генерала Потапенка м. Лисичанська стався вибух", - йдеться у повідомленні Нацполіції Луганської області.

Встановлено, що в результаті вибуху опіки різного ступеня тяжкості отримали 58-річний чоловік та його 56-річна дружина. Подружжя госпіталізували в реанімацію.

За попередньою інформацією, вибух стався внаслідок витоку газу через несправність газового котла. На місці працювала слідчо-оперативна група, співробітники ДержНС та вибухотехніки.

Нагадаємо, що у місті Добропілля Донецької області в квартирі житлового будинку через вибух гранати загинув чоловік.