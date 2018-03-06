CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Лисичанську Луганської області стався вибух у приватному будинку, в результаті якого постраждали двоє людей.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У приватному будинку в Лисичанську стався вибух через витік газу
У результаті вибуху опіки різного ступеня тяжкості отримали 58-річний чоловік та його 56-річна дружина
Фото: lg.npu.gov.ua
"Сьогодні о 7:46 у колл-центр "102" надійшло повідомлення, що в будинку на вул. Генерала Потапенка м. Лисичанська стався вибух", - йдеться у повідомленні Нацполіції Луганської області.
Встановлено, що в результаті вибуху опіки різного ступеня тяжкості отримали 58-річний чоловік та його 56-річна дружина. Подружжя госпіталізували в реанімацію.
За попередньою інформацією, вибух стався внаслідок витоку газу через несправність газового котла. На місці працювала слідчо-оперативна група, співробітники ДержНС та вибухотехніки.
Нагадаємо, що у місті Добропілля Донецької області в квартирі житлового будинку через вибух гранати загинув чоловік.
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03 06 2018 17:36 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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