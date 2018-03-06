Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У приватному будинку в Лисичанську стався вибух через витік газу

У результаті вибуху опіки різного ступеня тяжкості отримали 58-річний чоловік та його 56-річна дружина
У Лисичанську Луганської області стався вибух у приватному будинку, в результаті якого постраждали двоє людей.
У приватному будинку в Лисичанську стався вибух через витік газу Фото: lg.npu.gov.ua

"Сьогодні о 7:46 у колл-центр "102" надійшло повідомлення, що в будинку на вул. Генерала Потапенка м. Лисичанська стався вибух", - йдеться у повідомленні Нацполіції Луганської області.

Встановлено, що в результаті вибуху опіки різного ступеня тяжкості отримали 58-річний чоловік та його 56-річна дружина. Подружжя госпіталізували в реанімацію.

За попередньою інформацією, вибух стався внаслідок витоку газу через несправність газового котла. На місці працювала слідчо-оперативна група, співробітники ДержНС та вибухотехніки.

Нагадаємо, що у місті Добропілля Донецької області в квартирі житлового будинку через вибух гранати загинув чоловік.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

03 06 2018 17:36
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Творці мистецького виміру

Творці мистецького виміру

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.